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Gündem FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı
Gündem

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 09:29:00 -
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen toplam 17 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen, bu şekilde örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan; 5'i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 12'si kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere toplam 17 şüphelinin, 4 Mart 2023 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Zanlılardan şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Necip Türk Milleti fetöcülerin Türkiye'yi zor durumda bırakmak hatta yıkmak için yapmış olduğu bütün faaliyetlerini tek tek biliyor. Onun için fetöcülere serbestlik tanıyan hiç bir odağa geçit vermeyecektir.
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