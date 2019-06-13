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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına darbe! 8 gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:40
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına darbe! 8 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:40
  1. Kırıkkale
  2. Zonguldak
  3. Muğla
  4. Kütahya
  5. Eskişehir
  6. Elazığ
  7. Amasya
  8. FETÖ operasyonları
  9. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması
  10. Terör operasyonu
  11. gözaltılar var
  12. terörle mücadele

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