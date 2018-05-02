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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla merkezli 19 ilde yürütülen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3’ü tutuklandı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:29
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3’ü tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 40 kişiden 9’unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.Y, O.K. ve F.Ö. tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için Muğla merkezli Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alınmış, firari bir kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6’sı tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:29
  1. Yalova
  2. Iğdır
  3. Batman
  4. Kırıkkale
  5. Zonguldak
  6. Van
  7. Trabzon
  8. Tokat
  9. Tekirdağ
  10. Samsun
  11. Muğla
  12. Manisa
  13. Konya
  14. Kocaeli
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Aydın
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. FETÖ üyesi
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