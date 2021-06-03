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Aktüel FETÖ'nün 'suikast timi'nin yağma suçundan yargılanması sürüyor
Aktüel

FETÖ'nün 'suikast timi'nin yağma suçundan yargılanması sürüyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanığın "nitelikli yağma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 07:22:00 -
FETÖ'nün 'suikast timi'nin yağma suçundan yargılanması sürüyor

"Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılan sanıklar, yargılandıkları Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin 21'ine yönelik gerçekleştirdikleri iddia edilen "nitelikli yağma" suçundan tekrar hakim karşısına çıkarıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın üçüncü oturumuna, sanıkların tamamı bulundukları illerdeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan, Enes Yılmaz, Ergün Şahin, Mehmet Öztürk, Bahadır Sagun, Muammer Gözübüyük, İsmail Yiğit ve Haldun Gülmez, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini belirterek beraatlarını talep etti.

Bazı sanık ve avukatları, müştekilerin de mahkemeye davet edilmesi veya SEGBİS aracılığıyla duruşmada dinlenmesi gerektiği talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmesine karar verdi.

İddianameden

İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtilmişti.

Zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verilmişti.

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