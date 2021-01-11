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Gündem FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu tutuklandı
Gündem

FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu tutuklandı

Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken yakalanan ve Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:02:00 - 2021-01-11 20:08:15
FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu tutuklandı

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, tutuklandı.

Sınırda yakalandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken yakalanmalarının ardından 6 Ocak'ta yurda getirilen şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan zanlılar, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Buradaki işlemlerin ardından Fidan ve Güre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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