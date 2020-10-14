FETÖ’nün sözcülerine verilen ceza, hukuka uygun bulundu

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, sanıklar Bekir Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Necati Doğru, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli hakkında “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan verilen mahkumiyet kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi. Daire, örgüt mensubu olmayan ancak “silahlı terör örgütüne yardım” suçunu işleyen sanıklar hakkında tatbik imkanı bulunmayan denetimli serbestlik tedbirinin yerel mahkemece sanıklar yönünden uygulanmasına karar verilmesinin yasaya aykırı olduğunu karara bağladı.



Bu hususun da yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Ceza Dairesi, bu nedenle ilk derece mahkemesinin kararında bulunan “sanıklar hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” şeklindeki ibarenin hükümden kaldırılmasına ve diğer yönleriyle usul ve yasaya uygun bulunan karara karşı yapılan istinaf başvurularının düzeltilerek esastan reddine karar verilmesine hükmetti. Daire, sanık Mediha Olgun hakkında da “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.