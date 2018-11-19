FETÖ'nün skandal soruları ortaya çıktı!

FETÖ’nün Buca esnaf yapılanmasına yönelik geçen hafta düzenlediği operasyonda örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polis tarafından yapılacak sorgu esnasında vermeleri gereken cevaplar bulunmuştu. Ele geçirilen 11 soruda örgüt üyelerinden hayal gücüne göre mantıklı cevaplar vermeleri istendiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre notta bulunan 11 soruya örgüt üyelerinden hayal gücüne göre mantıklı cevaplar vermeleri istendiği de öğrenildi.

İşte merak edilen o sorular:

1- Liseyi nerede okudun? FETÖ okulu olduğunu biliyor muydun?

2- Üniversiteyi nerede okudun? Kimlerle kaldın?

3- Eşinle nasıl nerede tanıştın? Kimler vasıtasıyla tanıştın? Katalog evliliği miydi?

4- İş hayatını anlat? Neden oradan oraya gittin? Çalıştığın kurumların FETÖ ile bağlantılı olduğunu biliyor muydun? Hepsi KHK ile kapatılan kurumlarda neden çalıştın? Şehirler arası geçiş nedenin neydi? Atama ile mi geçtin Kendi isteğinle mi geçtin yoksa onlar dediği için mi geçtin?

5- Çalıştığın yerlerde sohbete gittin mi sohbet yaptın mı yapan birilerini gördün mü öğrencilere rehberlik yaptın mı?

6- Gazete dergi aboneliği var mıydı?

7- KHK ile kapatılan sendika üyeliğin var mı?

8- Bankada hesabın var mı?

9- Çocuklarını okula yolladın mı dershane okula yolladı mı?

10 - Eşin nerede eşinin FETÖ üyesi olduğunu biliyor musun kaçması konusunda ne düşünüyorsun?

11- ByLock çıkmış ne düşünüyorsun?

17 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasının Buca bölgesinde faaliyetlerine devam ettiğinin yapılan teknik takipler sonucu anlaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yakalama ve arama kararı alındı. Geçen hafta (16 Kasım) sabah saatlerinde İzmir merkez ile Torbalı ve Dikili ilçelerinde yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden bir kısmının FETÖ üyesi olmaktan aranır durumda olduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock kullandıkları öğrenildi. Yapılan aramalarda ikametlerde bulunan kasalar içerisinde yüklü miktarda para ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polis tarafından yapılacak sorgu sorgu esnasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili olarak hazırlanmış döküman ele geçirildiği bildirildi.