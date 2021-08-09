FETÖ'nün şirketi satıldı, CHP'li o isim havaya sıçradı!

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesinin kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün, "'Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." demişti. Aygün'ün açıklamalarından sonra adı FETÖ ile anılan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Kargo'nun TMSF tarafından satılması ile havaya sıçradı. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Kuşoğlu, "TMSF bünyesinde 800’e yakın şirkete el konulmuş durumda. Sürat Kargo’nun ihalesi tamamlandı. Normalde 335 milyon 500 bin liraya satılan şirketin değeri, 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde. Yani 1.3 milyar liralık kamu zararı söz konusu." dedi.

13 gün süre verilen satış için 'hızlı gerçekleşti' dedi

İhaleye ilişkin 13 gün süre verilmesine rağmen, satışın hızlı gerçekleştiğini öne süren Bülent Kuşoğlu, "Yoksa bu ihale Sürat Kargo'yu satın alan Port Kargo için mi yapılmıştır? İhale dosyası alan firmalardan süre yetersizliği nedeniyle ihalenin uzatılmasını talep eden olmuş mudur? Olmuşsa hangi gerekçeyle bu talep kabul edilmemiştir?" ifadelerini kullandı.

Satıştan önce neden konuşmadı?

Sürat Kargo'nun fiyatına ilişkin açıklamasını satıştan önce değil de sonra yapması ile dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Sürat Kargo satılmadan önce neden ihaleyi gündeme getirmediği ve Sürat Kargo'nun gerçek değeri diğerek öne sürdüğü rakamı kamuoyuyla neden satıştan önce paylaşmadığı merak konusu oldu.

Sinan Aygün'ün açıklamaları ile gündeme gelmişti!

Bülent Kuşoğlu, son olarak hakkındaki FETÖ iddiaları ile gündeme gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesinin kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün, katıldığı bir televizyon programında Bülent Kuşoğlu'na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' Sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu" demişti.

'Senin sorununu Bülent Kuşoğlu çözer'

Kendisinden istendiğini iddia ettiği rüşvetten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Sinan Aygün, "Kılıçdaroğlu bana 'Sakin ol. Bülent Kuşoğlu ile konuşurum. Senin Mansur ile olan işini o çözer' dedi. Yarım saat sonra Bülent Kuşoğlu aradı. Ankara dışındaymış 'sonra görüşelim' dedi. Beni oyaladılar. Pazartesi sabah da şantiye mühürlendi." ifadelerini kullanmıştı.

'Genelkurmay istihbarattaki ağabeyi FETÖ'den açığa alındı'

Sinan Aygün Bülent Kuşoğlu'na seslenerek, "Çok fazla üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara." demiş ve şu iddiasını kamuoyuyla paylaşmıştı: "Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı."