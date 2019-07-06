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FETÖ'nün sesi T24 Cuma Hutbesi'nden rahatsız oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki Cuma Hutbesi'nden rahatsız olan FETÖ sevici T24, akıl almaz bir şekilde ahlaksızlıkları savunduğu haberinde, "Diyanet’in cuma hutbesinde ayrımcılık!" başlığını kullandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:35
FETÖ'nün sesi T24 Cuma Hutbesi'nden rahatsız oldu!

 Taha Emre Özdemir   yeniakit.com.tr

FETÖ sevici T24, Cuma Hutbesi'nde nikahsız birlikteliklere ilişkin, "Nikâh, Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle yapılan en kutlu sözleşmedir. Nikâh, kadın ve erkek için hem mutluluk hem de sorumluluk demektir. Evlilik dışı birliktelikler ve “cinsel özgürlük” adı altında gündemde tutulmaya çalışılan “serbest yaklaşımlar” ise kadının da erkeğin de saygınlığını ve haklarını korumaktan uzaktır." ifadelerinin kullanıldığı hutbenin bu kısmını; "Diyanet, hutbede temel hak ve özgürlükleri hedef aldı ve cinsel özgürlüklere ilişkin, 'insan için zarar, toplum için ziyandır' dedi." şeklinde duyurdu.

LGBTİ'li sapkınların hedef alındığını da iddia eden T24, "Camilerde okunan hutbelerde LGBTİ+’lar hedef gösterildi." dedi. 

"Diyanet’in tüm camilerde okunan cuma hutbesinde ayrımcılık dolu ifadeler yer aldı." diyen T24, haberin detaylarında Cuma Hutbesi'nin tüm metnini de paylaştı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:35
  1. FETÖ
  2. T24
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. cuma hutbesi

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