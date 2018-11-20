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FETÖ'nün Peru sorumlusunun cezası belli oldu

Antalya'da, FETÖ'ye ilişkin davada, örgütün "Peru sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakim önüne çıkan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20 Kasım 2018 Salı 11:08
FETÖ'nün Peru sorumlusunun cezası belli oldu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "Peru sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Işıtan, tutuksuz yargılanan İ.Ş. ve D.A. ile avukatı katıldı. 

Söz verilen sanık Işıtan, kimseden talimat almadığını, talimat vermediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti sanık Işıtan'ı "silahlı terör örgütü üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanık İ.Ş'nin dosyasının ayrılmasına, D.A'nın ise beraatine karar verdi. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:08
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  4. FETÖ Peru sorumlusu

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