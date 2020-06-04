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Aktüel

FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası

Ankara'da, FETÖ/PDY mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski denetçisi Ramazan Erçil, 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:43:00 -
FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Erçil ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Erçil, suçlamaları kabul etmedi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık

Mahrem imam olmadığını ve kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' olmadığın iddia eden sanık Erçil, kimseye sınavdan önce Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını da göndermediğini söyledi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Erçil'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin de devamını hükmetti.

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