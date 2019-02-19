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"Feto'nun kusmuğundaki dolma parçası" Aydın Engin'den yine FETÖ güzellemesi!

Kemalist Nihat Genç'in, "Feto'nun kusmuğundaki dolma parçası" dediği pos bıyıklı komünist Aydın Engin, yaşanan tüm rezaletlere rağmen FETÖ'yü cemaat olarak anıyor.

19 Şubat 2019 Salı 15:03
"Feto'nun kusmuğundaki dolma parçası" Aydın Engin'den yine FETÖ güzellemesi!

Terör destekçisi medya organı T24'ün yazarı, Kemalist Nihat Genç'in, "Feto'nun kusmuğundaki dolma parçası" diye andığı Aydın Engin, bugün, “Cemaat”te çatlak var başlığıyla yayınlanan yazısında, bir gecede 251 kişiyi şehit eden FETÖ’yü cemaat olarak andı.  

Cemaat (dilerseniz Gülen Cemaatı, dilerseniz, Hizmet Hareketi, dilerseniz Himmet, dilerseniz FETÖ diye okuyun) kapalı kutu bir örgütlenme idi ve hâlâ öyle. İçinde ne olup ne bittiğini  bilmek zordu ve zor. Kararlar nerede ve kimler tarafından alınıyor; örgüt şeması nedir, nasıldır; Cemaat üyeliği salt gönül bağı olmadığına, olamayacağına göre nasıl bir “bağ” vardır; örgütün parasal kaynakları kim ya da kimler tarafından kullanılmaktadır?..” diyen Engin şunları yazdı:

Böylesine “sımsıkı kapalı kutu” Cemaat’ta 15 Temmuz sonrası, yığınsal tutuklamalar, önde gelenlerin yurt dışına kaçmışlığının içerdeki yankıları üstüne doğru dürüst, haberleştirilebilecek bilgi edinilemiyordu.” 

Sadece "cemaat" dedi

Engin'in yazısının başında, "Dilerseniz Gülen Cemaatı, dilerseniz, Hizmet Hareketi, dilerseniz Himmet, dilerseniz FETÖ diye okuyun" yazması, ardından kendisinin sadece cemaat demeyi tercih etmesi, Cumhuriyet'ten sonra neden terör destekçisi T24'te yazmaya devam ettiğini de bir anlamda gözler önüne serdi. 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:03
  1. Aydın Engin
  2. FETÖ
  3. T24

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