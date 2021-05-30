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FETÖ'nün kirli oyunu ortaya çıktı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan FETÖ'nün Sincan Kapalı Cezaevi Personeli ve mütevelli heyeti sohbet sorumlusu N.K.'nın para toplamak için terör örgütlerini kullandığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 12:39:00 -
FETÖ'nün kirli oyunu ortaya çıktı

FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan FETÖ'nün Sincan Kapalı Cezaevi Personeli ve mütevelli heyeti sohbet sorumlusu N.K.'nın para toplamak için terör örgütlerini kullandığı belirlendi. N.K.'nın, sohbete katılan örgüt üyelerinden "Terör örgütü PKK ile mücadele edeceğiz" diyerek para topladığı bilgisine ulaşıldı.

Dava dosyasında N.K.'nın PKK ile mücadelenin yanı sıra toplanan paraları elebaşı Fetullah Gülen'in istediğini söylediği kaydedildi.

İddianamede N.K. hakkında beyanda bulunan şüpheli F.K, "Bir toplantıda Muhsin bize 'PKK yeniden yapılanıyormuş, bunlara karşı cemaat olarak bizim yaptığımız bir şeyler var, bunun için sizden para talep edeceğiz' dedi. Bir daha para isterlerse gitmeyeceğim diye kendi kendime söz verdim" dedi.

 

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