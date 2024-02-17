FETÖ’nün kilit ismi ininde yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 8 yıldır firari olan ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül'ün Ankara'nın Sincan İlçesi'nde bir bağ evinde saklandığını belirledi. Ekiplerin 1 ay boyunca takibe aldığı Yaylagül'ün bağ evinden çıkmadığı ve eşiyle de bir araya gelmediği tespit edildi. Firari Yayalagül, alışveriş yapmak için gittiği Sincan merkezde polisin düzenlediği başarılı operasyonla gözaltına alındı. Bağ evinde yapılan aramalarda 1 dizüstü bilgisayarı, 1 tablet, 1 SD kart, 1'i tuşlu olmak üzere 4 telefon ile 3 sim kart ele geçirildi.

POLSAN'I ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ZARARA UĞRATTI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan ihraç Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül'ün, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) yönetiminde bulunduğu sırada görevini kötüye kullanarak kurumu maddi zarara uğratması ve Türk Ticaret Kanununa muhalefetten arandığı ortaya çıktı.

TABLETTE EMNİYET MAHREM YAPILANMASI ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bağlılığı en üst seviyede olan "A5" kategorisinde bulunan Halil İbrahim Yaylagül'e ait ele geçirilen dijitallerde önemli verilere ulaşıldı. Tablette yer alan dokümanlarda Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde yer alan emniyet müdürleri ile ilgili bilgiler deşifre edildi. Ayrıca telefonlarda; 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait çekilen görüntüler, FETÖ terör örgütü elebaşının videoları ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan firari üyelerinin çektiği videolar ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI PİLOT ADAYI

FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanmasında' kritik konumda bulunan Halil İbrahim Yaylagül hakkında bilinmeyenlere ulaşıldı. FETÖ'cü Halil İbrahim Yaylagül, iki çocuğunu Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği ortaya çıktı. Hava Harp Okulunu bitiren ve pilot adayı olan büyük oğlu Ömer Faruk Yaylagül ile Hava Harp Okulu öğrencisi olan Mehmet Faruk Yaylagül'ün 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ ile iktisatlı oldukları gerekçesiyle TSK'dan atıldığı belirlendi. Halil İbrahim Yaylagül'ün kardeşinin ise dönemin Erzincan Emniyet Müdür Yardımcısı olan Hasan Hüseyin Yaylagül olduğu, FETÖ mensubu olduğunun tespit edilmesinin ardından meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

TSK'DAN ATILDILAR SOLUĞU ABD'DE ALDILAR

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 2016 yılında meslekten ihraç edilen Halil İbrahim Yaylagül'ün iki çocuğunu 2018 yılında yasadışı yollardan Amerika Birleşik Devletlerine kaçırdığı ortaya çıktı. Meslekten ihraç edilen kardeşi Hasan Hüseyin Yayagül'ün ise soruşturma açılması korkusuyla Hollanda'ya gittiği belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ERZURUM BÖLGE İMAMI

Halil İbrahim Yaylagül, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde önemli konumlarda bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesinde" kırmızı kategoride yer alan Cemal Türk, turuncu kategoride yer alan Muhammed Mustafa Güney, yeşil kategoride yer alan Önder Aytaç ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca 1997 yılında Erzurum Polis Okulu'nda Amir rütbesi ile görevlendirilen Halil İbrahim Yaylagül'ün 5 yıl Erzurum Bölge İmamlığı yaptığı belirlendi.

SÖZDE YÜKSEK EMNİYET ŞURASI'NIN ANKARA KOORDİNATÖRÜ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kendi içerisinde sözde Emniyet Şurası kurarak toplantılar gerçekleştirdikleri belirlendi. Türkiye'nin 81 ilinde örgüt tarafından seçilen üst rütbeli emniyet müdürlerinin olduğu ortaya çıktı. Ankara'da düzenlenecek olan toplantı yeri için Çankaya İlçesi Hoşdere Caddesi'ndeki Samanyolu Koleji ya da güvenlik konusunda sıkıntı yaşanması halinde Çubuk İlçesi'ndeki örgüt mensubuna ait villa ayarlandı. Yüksek Emniyet Şurası öncesi aldıkları önlemler arasında 81 il temsilcisinin yerine illeri gruplandırarak belirlenen 30 temsilci ile toplantıya katıldıkları belirlendi. Gizli yapılan toplantıda rütbeli emniyet görevlilerinin şarka gidiş ve dönüşlerinde cemaat mensubu olanların istekleri ve cemaatin ihtiyacı doğrultusunda hangi illere, hangi görevlere atanacakları, cemaat mensubu olmayanların şarka gidiş ve dönüş tayinlerinin ise cemaatin menfaatleri doğrultusunda düzenlenmesi gibi konularının konuşulduğu belirlendi. Ayrıca illerden toplanan yüklü miktarda himmet parası tek elde toplanarak yetkiliye teslim edildiği ortaya çıktı. Yüksek Emniyet Şurası Ankara sekretaryasının koordinatörlüğünü ise; Halil İbrahim Yaylagül olduğu tespit edilirken illerden gelen rütbeli emniyet görevlilerin ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edildi.

BAĞIMSIZ ADAY OLARAK MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNE GİRDİ

Türkiye'de 2015 yılında gerçekleştirilen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul'un 3 bölgesinden 49 kişinin bağımsız milletvekili adayı olanlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak görev yapan ve Ergenekon, Balyoz gibi önemli davaların arkasındaki isim olarak bilinen Ali Fuat Yılmazer ilk göze çarpan isim oldu. Diğer bir isim ise; 'paralel yapı' soruşturmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanları yasadışı dinlediklerini itiraf eden İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve res'en emekli edilen eski Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halil İbrahim Yaylagül gibi isimler oldukça dikkat çekti.

EMİR PENSİLVANYA'DAN

Pensilvalya'dan gelen talimat üzerine örgütün önde gelen rütbeli emniyet mensupları ve kişilerin bağımsız milletvekilli adayı olarak seçime girilmesi istenilerek haklarında açılan soruşturma ve mahkeme süreçlerinin sekteye uğratılmasına yönelik strateji belirledikleri tespit edildi. Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül, resen emekli edilmesinin önüne geçebilmek için bağımsız milletvekilli adayı oldu böylelikle süreyi biraz daha uzatmak istediği ortaya çıktı. Genel seçimlerde, FETÖ örgütünün mensupları olan Ali Fuat Yılmazer 59 bin oy, Yakub Saygılı 33 bin oy ve Halil İbrahim Yaylagül ise sadece 134 oy alabildi.

MESLEĞE KRİTİK GÖREVLE BAŞLADI

Halil İbrahim Yaylagül, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlerde bulunurken adli birimlerde görev yapmadan idari ve stratejik yerlerde çalışarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına kadar yükseldiği görüldü. Komiser yardımcısı rütbesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'nda görev yapmaya başlayan Yaylagül'ün sırasıyla İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Erzurum Polis Okulu'nda görev aldığı öğrenildi.