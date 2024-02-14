FETÖ'nün kara kutusu terörist mavi tık aldı

İstihbarat Dairesi Başkanlığında çalışan FETÖ mensubu bilgisayar mühendislerinden sorumlu olan "Fuat Avni" hesabı yeniden ortaya çıktı. Fuat Avni hesabının mavi tik aldığı görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, örgüt mensuplarıyla sohbetine ait yeni bir video yayınladı. Gülen'in 'Yeniden böyle bir diriliş çok çok önemli yani hafife almamak lazım' sözleri dikkat çekti.

Mavi tık verdiler

FETÖ elebaşı Gülen'in video paylaşmasından sonra yeni bir gelişme meydana geldi. Devletin içindeki gizli bilgileri ve planlanan operasyonları paylaşan FETÖ'nün operasyon hesabı "Fuat Avni", FETÖ'nün attığı videodan sonra 2016'dan beri ilk defa aktif olarak mavi tik aldı.



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