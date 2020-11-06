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Aktüel FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma
Aktüel

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:41:17 -
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler yapılanması"nda görevli 29'u aktif kamu çalışanı 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonların devam ettiği bildirildi.

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