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Aktüel FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı
Aktüel

FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 09:40:00 -
FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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Yorumlar

dürüst

SON GÜNLER DE BİR ÇOK MEDYA KURULUŞUNDA(???)FETÖ MUHABBETİ BAŞLADI,BASİT GÜNLÜK OLAYLAR BİLE DAHA ÖNCELİKLİ ELE ALINIYOR.ESKİ EMEKLİLER DEN J.DA ÇOK FETÖCÜ VARDI. .
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