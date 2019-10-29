FETÖ’nün inkar stratejisi oldu

Göksel Çağlav

FETÖ/PDY davalarının en önemlisi olan Genelkurmay Çatı Davası, bazı sanıklar hakkında iddianamede yazılı tüm suçlardan mahkumiyet kararı verilmek yerine, beraat kararı verilmiş olması şehit yakınları, mağdurlar ve avukatları tarafından İstinaf’a (Bölge Adliye Mahkemeleri) taşınmaya devam ediyor. Bir kısım mağdur avukatları Necip Kibar ve Mehmet Alagöz, bu sanıkların özellikle o gece bilerek ve isteyerek müsnet suçlara iştirak ettiğinin dava dosyasında sabit olması gözetilmeksizin, haklarında beraat kararı verilmiş olduğunu belirterek itiraz ettiklerinin altını çizdiler. FETÖ sanıklarının mahkemelerde doğru söylemedikleri belirtilen dilekçede, “Doğruyu söylememe FETÖ/PDY üyelerinin karakteristik özelliğine dönüşmüş ve örgüt üyeleri örgütün amaçları doğrultusunda yalan söylemeyi mübah sayan bir anlayış ile hareket ederek, mahkemeler huzurunda bilinçli olarak inkar stratejisi izlemişlerdir” ifadelerine yer verildi.