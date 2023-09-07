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Gündem FETÖ’nün ideolojisi dipdiri! İstanbul'un göbeğinde 'dinler arası diyalog' konseri!
Gündem

FETÖ’nün ideolojisi dipdiri! İstanbul'un göbeğinde 'dinler arası diyalog' konseri!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 17:00:00 -
FETÖ’nün ideolojisi dipdiri! İstanbul'un göbeğinde 'dinler arası diyalog' konseri!

İstanbul Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde dün gece rezalet bir konser yaşandı. Kahramanmaraş depremini anma bahanesiyle arka planında haç, hilal ve Yahudi yıldızı olan sahnede 'medeniyetler korosu' adıyla konser düzenlendi.

İstanbul Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde dün gece rezalet bir konser yaşandı. Kahramanmaraş depremini anma bahanesiyle arka planında haç, hilal ve Yahudi yıldızı olan sahnede 'medeniyetler korosu' adıyla konser düzenlendi.

İslam'ı kaba yollarla tahrif edemeyen rejimin çocuğu Fettoş terör örgütü himayesinde kullanılan 'dinler arası diyalog' silahı kan kaybetmeden yoluna devam ediyor.

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu sahneye çıktı.

Konserin asıl dikkat çekici noktası ise sahnenin arkasında kullanılan fotoğraftı. Fettoşculardan görmeye alışık olduğumuz hilal, haç ve yahudi yıldızı bir arada arka planda yansıtıldı.
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