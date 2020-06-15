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Aktüel

FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul’da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:24:35 -
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul’da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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