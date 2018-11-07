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FETÖ'nün hücre evine operasyon! 2 kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alına 3 zanlıdan 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:38
FETÖ'nün hücre evine operasyon! 2 kişi tutuklandı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, Merzifon ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı, hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri yargılanmak üzere İstanbul'a sevk edilirken, 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:38
  1. İstanbul
  2. Amasya
  3. fetö

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