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FETÖ'nün hain planı konsolosluktan döndü

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türk-Amerikan toplumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bayrak çekme töreni düzenleyecekken, FETÖ’nün töreni suistimal etme girişimi önlendi.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:37
FETÖ'nün hain planı konsolosluktan döndü

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla  ABD'nin New Jersey eyaleti yetkilileriyle düzenlediği bayrak çekme töreninin, FETÖ terör örgütü mensuplarınca suistimal edilmeye çalışıldığı ancak konsolosluğun çabalarıyla bu girişimlerin engellendiği ortaya çıktı.

Tören düzenlenecekti

AA muhabirinin Konsolosluk yetkilerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türk-Amerikan toplumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle New Jersey eyaletine bağlı Bergen bölgesinde, 7 Kasım'da bir bayrak çekme töreni düzenlemeyi planladı. 

FETÖ'nün suistimal planı fark edildi

ABD'deki FETÖ unsurlarının bu töreni suistimal etme girişimleri olduğunu fark eden başkonsolosluk, Bergen bölgesinin ilgili makamlarıyla iletişime geçti. 

Başkonsolosluk harekete geçti

Başkonsolosluk, ilgili makamlara, FETÖ mensupları ve iltisaklı kuruluşların bu etkinliğe iştirak etmesine izin verilmemesi gerektiği yönündeki beklentilerini güçlü mesajlarla aktardı.

"Bergen bölgesi yetkilileri, Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da geliştirilmesi amacıyla tertip edilen bir etkinliğin FETÖ terör örgütünce suistimal edilmesine göz yummadı." ifadelerini kullanan konsolosluk yetkilileri, törenin şimdilik ertelendiğini, ilerleyen günlerde yine bölge yönetimiyle iş birliği içerisinde yapılacağını belirtti.

Başkonsolostan "mücadeleyi sürdüreceğiz" mesajı

New York Başkonsolosu Alper Aktaş da konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkonsolosluk olarak FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bergen bölgesi de dahil olmak üzere, Başkonsolosluğumuzun görev alanındaki tüm yetkililere FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, bu örgüt mensuplarının ve iltisaklı kuruluşların muhatap alınmaması gerektiğini hatırlatmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

FETÖ'nün girişimlerinin engellenmesinde Türk-Amerikan toplumu ve ABD'deki Türk vatandaşlarının da ABD makamları nezdinde güçlü girişimleri ve tepkileri olduğunu kaydeden Aktaş, "Bu vesileyle kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. FETÖ terör örgütüne karşı Türk-Amerikan toplumunun, vatandaşlarımızın sergiledikleri bu kararlı tavır mücadelemizin ne denli sahiplenildiğini, bu mücadelede insanımızın tek vücut olarak hareket ettiğini de bir kez daha göstermiştir." görüşünü paylaştı. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 12:37
  1. New York Başkonsolosluğu
  2. Türk-Amerikan toplumu
  3. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  4. FETÖ

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