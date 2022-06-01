FETÖ’nün güncel yapılanmasının da şifreleri çözüldü

YENİ AKİT ANKARA

FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yurt genelinde yapılan operasyonlar aralıksız devam ederken, Siirt ve Antalya Emniyet Müdürlüğü örgütün güncel yapılanmalarının şifrelerini de çözdü.

Siir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Örgütün Güncel Yapılanmasına yönelik operasyona ilişkin bilgi verirken, “FETÖ/PDY Terör Örgütünün Güncel Yapılanmasına Yönelik Operasyon. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Müdürlüğümüz TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturma dosyaları kapsamında; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilerek planlı operasyonel çalışma kapsamına alınan (14) şahsa yönelik 31.05.2022 günü saat 07.00 sıralarında Siirt merkezli (6) ilde (Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Van) gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahısların tamamı yakalanmış olup, haklarındaki adli işlemler devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 82.700 TL, 250 Amerikan Doları, 2 adet üzerinde geçersiz ibareli 1 (bir) Amerikan Doları, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konulmuştur.” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Antalya emniyet Müdürlüğü de 8 FETÖ üyesinin tutuklandığını belirten açıklamasında şu ifadelere yer verdi. “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün öğrenci yapılanmasına yönelik ANTALYA merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Isparta, Denizli ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; -20 Şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 8 şahıs hakkında yurt dışı yasağı-adli kontrol kararı uygulanmış, 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”