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Gündem FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 7 mankurt tutuklandı
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FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 7 mankurt tutuklandı

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FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 7 mankurt tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hücre evlerde saklandıkları, bu evlerde saklanan firari şahıslara finansal destek sağladıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si yakalanırken, tamamı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen, ayrıca bu evlerde saklanan şahıslara finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 7 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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