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FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tuzla Piyade Okulu'ndaki gizli askeri yapılanması soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı, 78 kişi ise aranıyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 23:03
FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış "gizli yapılanma'nın deşifre edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Tuzla Piyade Okulu gizli hizmetler yapılanmasında, subay rütbesindeki askerlerden sorumlu, örgüte bağlı ve bu örgütle birlikte hareket eden "temsilci, müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrenci" şeklindeki hiyerarşik yapının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan T.D'nin de yapının deşifresine yönelik ifade verdiği aktarıldı.

Örgütün yapılanmasına yönelik mart, mayıs ve ağustosta operasyonlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Tuzla Piyade Okulu'ndan sorumlu gizli yapıda bulunan ve örgütün sözde piyade okul sorumlusu müdür konumunda bulunan şahıs ile hiyerarşik sıraya göre bu şahsın altında görev yapan 5 başmüdür yardımcısı, 23 müdür yardımcısı, 27 öğretmen konumundaki şahıs tespit edilmiş, bu şahıslardan 10'u (sivil) gözaltına alınmış, gizli yapılanmada çeşitli konumlardaki şahıslara bağlı çeşitli rütbelerdeki aktif görev yapan 78 subay ise tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, örgütün Tuzla Piyade Okulu'ndaki gizli askeri yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 23:03
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Tuzla

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