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Gündem FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon! 5 kişi tutuklandı
Gündem

FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon! 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-03 10:55:00 - 2023-09-03 11:06:47
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon! 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "gaybubet evleri" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul'da terör örgütü FETÖ mensuplarının kaldığı "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Öte yandan diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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