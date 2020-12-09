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Aktüel FETÖ'nün "GATA yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Aktüel

FETÖ'nün "GATA yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14'ü aktif görevde 31 doktor ile örgütün 6 "mahrem imamı"ndan oluşan şüphelilerden 27'si yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:24:28 -
FETÖ'nün "GATA yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak 6'sı "mahrem imam" ve 31'i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, şüphelilerin 21'i dün yakalanmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

FETÖ mensuplarının iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu kaydedildi.

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