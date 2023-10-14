Feto'nun eniği Enes Kanter, Filistin üzerinden Türkiye'ye çemkirdi!

Her fırsatta Türkiye'ye iftira atan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD televizyon kanalı FOX News'e bağlanarak İsrail-Hamas çatışması üzerinden Türkiye'yi karalamaya kalktı.

Küstah açıklamalarda bulunan FETÖ'cü Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yaptı.

Enes Kanter yayında şu ifadelere yer verdi:

"Bakın tam 73 gün önce, benim diktatör dediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Türkiye'de bir araya geldi. Hamas gibi örgütler Türkiye, İran gibi ülkelerden çok büyük destek görüyor. Hamas gibi terör örgütleri için özellikle bu iki ülke tam bir cennet.

Bunlardan çok büyük miktarda para topluyorlar. Türk pasaportu alıp istedikleri ülkeye giriş çıkabiliyorlar.

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İsrail gümrük memurları, roket yapımında kullanılan Türkiye menşeili ham madde ele geçirdiler. Ben sadece diktatör Erdoğan'ın bir tek kendi ülkesine değil, çevresine de neler yaptığını tüm dünya görebilsin istiyorum."