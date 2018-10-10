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FETÖ'nün 'Emniyet imamları'na hapis cezası

Karabük'te FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve örgütün "emniyetten sorumlu imamları" oldukları ileri sürülen iki sanığa 12'şer yıl hapis cezası verildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:54
FETÖ'nün 'Emniyet imamları'na hapis cezası

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski sağlık personeli Alpaslan Gürel ve eski öğretmen Şeref Önder ile avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Beraatlerini istediler

Duruşmada son sözlerini söyleyen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Alpaslan Gürel ve Şeref Önder'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:54
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