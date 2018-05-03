FETÖ'nün devşirmecisi yakalandı!

FETÖ’nün TSK yapılanmasında yurt dışından eğitim ve staj için gelen terör örgütü üyesi muvazzaf subayların bağlı bulunduğu mahrem sorumlu yakalandı.

Mehmet Özkan isimli şüpheli İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Özkan, getirildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorgulandıktan sonra ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ suçu kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Şüphelinin İstanbul’da bulunan yabancı uyruklu örgüt üyesi subayların üst düzey sorumlusu olan K.F’ye bağlı olarak çalıştığı tespit edildi.

2003'TE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMIŞ

Özkan’ın onun yardımcısı olarak görev aldığı belirlenirken, örgüt üyesi subaylara görev ve emir verdiği, görevlendirmede bulunduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenilirken, 17-25 Aralık sonrası örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı üzerine Bank Asya’ya 122 Bin TL’lik bir hesap artışında bulunduğu belirlendi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK