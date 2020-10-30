  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede
Aktüel

FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:06:06 -
FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında operasyonel hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle yaklaşık 500 infaz koruma memuruyla irtibat sağlayıp bir araya geldikleri tespit edilen 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, iki gün önce Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ihraç edilmiş vergi müfettişi ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan bir infaz memurunun da bulunduğu öğrenilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür
Gündem

Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür ..
Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi! 'Atı alan...'
Gündem

Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi! 'Atı alan...'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEI tarafından geliştirile..
BAE ihanetin karşılığını alıyor! Demokratların F-35 endişesi
Dünya

BAE ihanetin karşılığını alıyor! Demokratların F-35 endişesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, ABD Dışişleri Bakanlığının Birleşi..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay