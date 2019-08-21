FETÖ’nün bölge ablası Trabzon’da yakalandı

Trabzon’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen çalışmalarda biri örgütün bölge ablası olmak üzere firari 2 kişi yakalandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’ye yönelik koordineli yürüttükleri çalışmalar neticesinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve dershanede öğretmenlik yaptığı belirlenen C.İ. ile örgüte bağlı özel eğitim kurumlarında kaydı bulunan ve sözde "bölge ablası" olarak terör örgütü adına görev yaptığı tespit edilen ByLock kullanıcısı E.İ., örgütün hücre evi olarak bilinen ‘gaybubet’ evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.