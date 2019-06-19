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FETÖ'nün 'akademik yapılanmasına' operasyon!

Denizli merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, KHK ile ihraç edilen 7 eski öğretim elemanı ve araştırma görevlisi gözaltına alındı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:02
FETÖ'nün 'akademik yapılanmasına' operasyon!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı terör örgütünün "akademisyen yapılanması" içerisinde oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları iddiasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Pamukkale Üniversitesinin de bulunduğu bazı üniversitelerde öğretim elemanı ve araştırma görevlisiyken KHK ile ihraç edildikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Denizli ile Ankara, Ordu, Uşak ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:02
  1. Uşak
  2. Ordu
  3. İzmir
  4. Denizli
  5. Ankara
  6. FETÖ operasyonları
  7. FETÖ'nün akademik yapılanması
  8. gözaltılar var
  9. Terörle Mücadele

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