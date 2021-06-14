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Gündem FETÖ'den yargılanan albaydan ilginç çıkış! Sedat Peker'in videolarıyla paçayı kurtarmaya çalıştı
Gündem

FETÖ'den yargılanan albaydan ilginç çıkış! Sedat Peker'in videolarıyla paçayı kurtarmaya çalıştı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitabını darbe gecesi bile yanından ayırmayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski albay Bilal Akyüz, mahkemede paçayı kurtarmak için, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına sığındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:43:00 - 2021-06-14 15:00:17
FETÖ'den yargılanan albaydan ilginç çıkış! Sedat Peker'in videolarıyla paçayı kurtarmaya çalıştı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski albay Bilal Akyüz, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

Konsey üyelerinden 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski albay Bilal Akyüz de yer aldı. Akyüz, 15 Temmuz'da darbenin başarılı olacağına o kadar inanıyordu ki FETÖ elebaşı Gülen'in kitabını bile yanına almaktan çekinmedi.

Sedat Peker videolarını ortaya attı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitabını yanından ayırmayan Akyüz, mahkemede şaşırtan bir çıkışa imza attı. Akyüz, Suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında bahsetiği 15 Temmuz darbe gecesi ile ilgili sözlerini hatırlatarak "15 Temmuz'la ilgili biz tüm rütbeliler için vurun emri verildiğini söyledi. Bu videonun dosyaya kazandırılmasını talep ediyorum." dedi.

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Yorumlar

BK

hainlere bak sen mafyadan medet umuyorlar artık çok geç ömür boyu çekin cezanızı
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