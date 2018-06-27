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FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık operasyonlarından sonra, örgütün üyelerine seçimlerde HDP'ye oy vermeleri yönünde telkinde bulunulduğu öğrenildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:04
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Sanık Bekir Kurt ile Cizre'de görev yapmaya başladığı 2015'ten itibaren tanıştığını aktaran tanık Salih Ç, Kurt ile FETÖ toplantılarına katıldıklarını, toplantılarda ağırlıklı olarak dini konuların görüşüldüğünü dile getirdi.

MAAŞININ YÜZDE 10'UNU 'HİMMET' OLARAK VERMİŞ

Kendilerinden sorumlu örgüt üyesinin "Osman" kod adını kullandığını, maaşının yüzde 10'unu "himmet" olarak verdiğini anlatan Salih Ç, sanık Kurt'un ne kadar himmet verdiğini ve örgüt içinde kod isim kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti.

Salih Ç, sohbetlerde siyasi konuların konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra sohbetlerde siyasi konuların konuşulmaya başlandığını, örgütün üyelerine seçimlerde hangi partiye oy vermeleri gerektiği yönünde telkinde bulunulduğu açıklamasını yaptı.

Tanık Salih Ç, "FETÖ tarafından 'HDP'ye oy vermemiz' istenmişti. Ben bunu kendime yakıştıramadığım için yapmadım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:04
  1. Ankara
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