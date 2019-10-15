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FETÖ'den el konulan şirketler hakkında sürpriz karar!

FETÖ soruşturmaları kapsamında yönetimlerine el konulan 22 şirket hakkındaki kayyım kararı, mahkeme kararı ile kaldırıldı.

15 Ekim 2019 Salı 09:47
FETÖ'den el konulan şirketler hakkında sürpriz karar!

Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında Uğur Soğutma ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de bulunduğu 22 şirkete, yaklaşık 2 yıl önce kayyım atandı.

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım olarak yönetilen bu 22 şirketle ilgili ara kararını verdi.

Kayyım kararı kalktı

Mahkeme heyetinin, kayyım atanan şirketlerde FETÖ'ye ait para ya da bağlı şirket bulunmadığına kanaat getirmesi üzerine kayyımun kaldırılmasına ve bu hususta TMSF'ye müzekkere gönderilerek şirketlerin sahiplerine teslim edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Uğur Soğutma'nın ortaklarından Ali Takmaklı ve Murat Takmaklı'nın, 2 yıl sonra şirkete gelerek mevcut yönetimle görüşme yaptığı öğrenildi.

Mahkeme karanının ulaşmasının ardından TMSF'nin kayyım olarak görevinin sona ereceği belirtildi.

Mahkeme kararı ile kayyım kaldırılan firmalar şöyle:

"Ufuk Seracılık Fidetoh Tar. İnş. İhr. İt. P.Sanve Tic. Ltd. Şti., Ufuk Fide Tohum ve Gıda Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Üstad Mad. Nak. İnş. Tarım Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti, Asa Akaryakıt Pet. Üroto Turiz. Teks. Sanayi İc. Dış Ltd. Şti., Nazilli Hamle İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Entegre Gıd. Tarım ve Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Motorlu Araçlar A.Ş., Uğur Global Endüstriyel Ürünler San. Ve Tic. A.Ş., UDS Soğutma Makineleri San ve Tic. Ltd. Şti. Uğur Harfiyat Nak. İnş Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Uğur Soğutma Makinaları San Tic. Ltd. Şti.,Kuteks Medikal ve Kozmatik Teks. Tıbbi Sarf. Mal. San. Ve Tic. A.Ş. ,Olgun İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İhsan Pazarlama Sanayi ve Dış ticaret A.Ş., MMA Dış Tic. Ltd. Şti., Cihan Tuh. ve Konfeksiyon ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., İkbal İnşaat Taahhüt İhr. İth. San Tic. Ltd. Şti., Ar Pen Doğrama Sistem Pazar İnş. Taah. San Tic. Ltd. Şti.,Emek Sondaj Matkapları San ve Tic. Ltd. Şti., Aslar Ayakkabı Deri Kıl ve Pet. Ürün. Tur ve Nak. San. Ve Tic. İhr. İth. Ltd. Şti.,Tasf. Hal. Nazilli Beyza Tekstil ve Gıda İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ,Nazilli Elif Optik Medikal Tıbbi Malzemeler İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti."

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:47
  1. Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması
  2. FETÖ/PDY
  3. Uğur Soğutma ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.
  4. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi
  5. TMSF
  6. Ufuk Seracılık Fidetoh Tar. İnş. İhr. İt. P.Sanve Tic. Ltd. Şti.
  7. Ufuk Fide Tohum ve Gıda Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
  8. Üstad Mad. Nak. İnş. Tarım Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti
  9. Asa Akaryakıt Pet. Üroto Turiz. Teks. Sanayi İc. Dış Ltd. Şti.
  10. Nazilli Hamle İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  11. Uğur Entegre Gıd. Tarım ve Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  12. Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.
  13. Uğur Global Endüstriyel Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
  14. UDS Soğutma Makineleri San ve Tic. Ltd. Şti. Uğur Harfiyat Nak. İnş Tur. San. Tic. Ltd. Şti.
  15. Uğur Soğutma Makinaları San Tic. Ltd. Şti.
  16. Kuteks Medikal ve Kozmatik Teks. Tıbbi Sarf. Mal. San. Ve Tic. A.Ş.
  17. Olgun İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
  18. İhsan Pazarlama Sanayi ve Dış ticaret A.Ş.
  19. MMA Dış Tic. Ltd. Şti.
  20. Cihan Tuh. ve Konfeksiyon ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
  21. İkbal İnşaat Taahhüt İhr. İth. San Tic. Ltd. Şti.
  22. Ar Pen Doğrama Sistem Pazar İnş. Taah. San Tic. Ltd. Şti.
  23. Emek Sondaj Matkapları San ve Tic. Ltd. Şti.
  24. Aslar Ayakkabı Deri Kıl ve Pet. Ürün. Tur ve Nak. San. Ve Tic. İhr. İth. Ltd. Şti.
  25. Tasf. Hal. Nazilli Beyza Tekstil ve Gıda İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  26. Nazilli Elif Optik Medikal Tıbbi Malzemeler İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

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