FETÖ’den atılan, işkenceden berat eden eski komutan yeniden yargılanacak
Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, meslekten ihraç edilen eski Tuşba İlçe Jandarma Komutanı N.K’ye, askeri öğrencilere işkence yaparak TSK’dan ayrılmalarına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen ‘beraat’ kararını bozdu.
Daire, sanığın örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıp kullanmadığının uzman bilirkişilerce araştırılmadığı, müşteki M.N.A’nın topuk kırığı tedavisinin nerede yapıldığının ortaya konulmadığı, eksik araştırma ve inceleme ile tüm suçlardan beraat kararı verilmesi hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı, yeniden inceleme ve karar verilmesi için ilk derece mahkemesine gönderdi.