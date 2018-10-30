FETÖ'den aranıyorlardı! Enselendiler

Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Bayram G. ile eşi Mine G.'nin Samsun'un İlkadım ilçesinin Saitbey Mahallesi'ndeki örgütün gaybubet evinde saklandıklarını tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda Mine G. ile Bayram G. evden çıktıkları bir sırada sahte kimlikle yakalandı. Mine G.'nin 2 ayrı ByLock kaydında 5 bin 388 kez erişimleri tespit edildiği, Bank Asya'da yatırım hesapları olduğu, örgütün protesto eylemlerini katıldığı, örgüte müzahir Beyaz Lale Mezunlar ve Üniversiteliler Derneği denetim kurulu yedek üyesi olduğu, KHK ile kapatılan Sakarya Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'de SGK kaydı olduğu, polis ve asker gibi kişiler ile evlendirilecek bayanların izdivaç grubundan sorumlu olduğu ortaya çıktı. Bayram G.'nin ise 2 ayrı ByLock kaydından 3 bin 468 defa erişimi olduğu, terör örgütüne müzahir kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde öğrenim kaydı olduğu, KHK ile kapatılan Feza Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'de SGK kaydı olduğu, Samsun'daki esnaf gruplarından sorumlu olduğu şeklinde hakkında ifadeler ve tespitler bulunduğu ileri sürüldü.

Gözaltına alınan karı-koca sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.