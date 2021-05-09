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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü enselendi
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Gündem FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü enselendi
Gündem

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü enselendi

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 18:38:00 -
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü enselendi

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü enselendi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 2016'da KHK ile ihraç olduğu öğrenilen Veysel A'nın, Beyşehir ilçesinde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A'yı gözaltına aldı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Veysel A. tutuklandı.

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