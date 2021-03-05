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Gündem FETÖ’den ‘Akşener’i destekleyin’ talimatı
Gündem

FETÖ’den ‘Akşener’i destekleyin’ talimatı

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, MHP olağanüstü kongre sürecinde o dönem kendisi de genel başkanlığa aday olan Koray Aydın ile görüştüğünü belirterek, “Koray Aydın’ın bizzat ağzından duyduğum, şey şuydu; ‘Cemaatin önde gelenlerinden biriyle geçenlerde karşılaştık. Bana dedi ki ‘Hocaefendi bize talimat verdi. Biz cemaat olarak Meral hanımı destekliyoruz’. Biz böyle bir kadına MHP gibi bir partiyi teslim edebilir miyiz?’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:32:00 -
FETÖ’den ‘Akşener’i destekleyin’ talimatı

Hasan Eğrigöz  Ankara 

FETÖ’cülerin İyi Parti kadrolarına ders verdiğini ve Meral Akşener’e seslenerek, “CHP’den gelen çantalara onurunuzu sattınız” diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından Akit’e konuşan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın MHP Genel Başkan adaylığı sürecinde kendisine Meral Akşener hakkında söylediği sözleri ifşa etti.

Koray aydın postacılık yapmış

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın MHP Genel Başkan adaylığı sürecinde kendisine Meral Akşener hakkında söylediği sözleri ifşa ederek, şunları anlattı: “Ümit Özdağ’ın yaptığı açıklama malumun ilanı. Malumu ilan etti. Biz o hareketin içinden geldiğimiz için o insanları birebir tanıyoruz. MHP olağanüstü kongre sürecinde ben bizzat Koray Aydın ile görüştüm. O dönem kendisi de MHP Genel Başkanlığına adaydı. Duyum olarak söylemiyorum 15 Temmuz’dan önce Koray Aydın’ın bizzat ağzından duyduğum, şey şuydu; ‘Cemaatin önde gelenlerinden birini tanıyorum. Geçenlerde onunla karşılaştık ve kendisine, ‘Meral hanımı cemaat destekliyormuş, bu işin aslı ne?’ diye sordum. Bana dedi ki ‘Hocaefendi bize talimat verdi. Biz cemaat olarak Meral hanımı destekliyoruz’ dedi. Biz böyle bir kadına MHP gibi bir partiyi teslim edebilir miyiz?’ dedi. Bunlar bizzat Koray beyin ifadeleri. Kendisi de inkar etmez” şeklinde konuştu.

“Akşener’in danışmanı itiraf etti”

Koray Aydın’ın ifadelerini teyit etmek amacıyla Meral Akşener’in basın danışmanına işin aslını sorduğunu ve danışmanın da kendisine FETÖ hakkında, “Biz onları kullanıyoruz” şeklinde cevap verdiğini söyleyen Baran, şöyle devam etti: “Geçmişte de olan şu; FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’yi ele geçirdi, Meral Akşener ile de MHP’yi ele geçirmeye çalıştı ama tutmadı. Bu tutmayınca da kendileri parti kurdular. Birebir tanıdığımız için söylüyoruz. Milliyetçilerin içerisine sızmış ne kadar FETÖ’cü varsa hepsi İYİ Parti’de toplandı. Hâlâ FETÖ’nün diliyle konuşuyorlar ve teşkilatlarında FETÖ’nün hakimiyeti var. Güya bunlar milliyetçi, ülkücü ama o maskenin altında FETÖ’nün olduğunu herkes biliyor. Tabii bunlar çok kötü sıkışmış vaziyetteler. FETÖ, CHP üzerinden sosyal demokratları etrafına alacaktı, Meral Akşener üzerinden milliyetçi, ülkücüleri kontrol edecekti. Diğer hesap tuttu ama ülkücüler üzerinden olan hesap tutmadı. Çok kötü sıkışmış durumdalar. Bir bakıyoruz İYİ Parti’deki açıklamalara kimin ne dediği belli değil. Ben şunun altını çizmek istiyorum; 2023’te normal bir seçim olmayacak, Türkiye’nin kaderi belirlenecek.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hizipsavar

bu dünyaya milletine ihanet eden olarak gidecek oarası içinde şimdiden cehennem odunu diyebiliriz. ama bazen Cenabı Hak c.c. nasip eder de çıkar tövbe eder. en azından arkasında bir fatiha okuyan çıkar.
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567

fetö partisi sözde iyi
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