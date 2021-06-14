FETÖ'de 'Sedat Peker' sevinci!

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Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'li yetkilerle görüşmek üzere bulunduğu yerden ayrılması nedeniyle ulaşılamaması ve yakalandığı iddialarının ortaya atılması FETÖ'cülerle CHP'li tayfayı 'üzmüştü'. Peker'in tekrar ortaya çıkması, FETÖ'cüleri ve suç örgütüne bel bağlayan CHP'li tayfayı sevindirdi.

Sedat Peker'in 'yakalanmadığına' sevindiler

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile deviremediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaçak bir suç örgütü liderinin devireceğini sanan Emre Uslu, sosyal medya Sedat Peker'in durumu ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Sedat Peker’in kullandığı Whatsapp numarasının en son 45 dk önce aktif olduğu bilgisine ulaştım. O telefonu halen Peker mi kullanıyor yoksa yakınlarında biri mi bilmiyorum ama çevresinden gelen bilgilere göre “sorun yok.” Merak edenlere duyurulur…"

CHP'li tayfayı da üzmüştü

CHP yandaş gazeteci Can Ataklı da Sedat Peker'in ortadan kaybolmasıyla hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Birçok kişinin bir anda hayal kırıklığına uğradığını iddia eden Can Ataklı şu ifadelerde bulundu.

"Yeni Youtube sohbetim saat tam 11.00'de yayında olacak. Peker'in yakalanmış olması ihtimali milyonlarca kişiyi bir anda derin bir hayal kırıklığına itti."