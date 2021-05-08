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Gündem FETÖ'de 'Ermeni' isyanı! "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?"
Gündem

FETÖ'de 'Ermeni' isyanı! "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?"

ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasının ardından FETÖ'den de Biden ağzıyla bir açıklama geldi. Açıklamaya FETÖ mensupları isyan etti ve "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 01:30:00 - 2021-05-08 01:37:08
FETÖ'de 'Ermeni' isyanı! "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?"

 yeniakit.com.tr 

Boğazına kadar ihanet bataklığına batan FETÖ elebaşları, bir hainliğe daha imza attı. 

1915 olaylarını Türkiye'yi siyasi yönden köşe sıkıştırmak için kullanan Ermeniler ve Joe Biden yönetimindeki ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasının ardından FETÖ'den de Biden ağzıyla bir açıklama geldi.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in vaizi Ahmet Kurucan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada skandal ifadelerde bulundu. Türkiye'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıması gerektiğini söyleyen Kurucan, "Tarih inanç alanı değildir.Yanlışa sahip çıkmak, onunla yüzleşmemek hatta onu yüceltmek en büyük yanlıştır.Yanlışları yüzleşmeden tarihini kutsayan insanlar o tarihe tapıyor demektir.Ermenilere yapılan soykırıma soykırım diyebilmek erdem bile değildir sadece vakanın raporudur. Erdem odur ki bundan dolayı özür dilemek, hak ihlallerini telafi etmek ve yeni nesillerimize bu tarihi olayı bütün yönleri ile anlatarak bir daha yaşanmaması için gerekli eğitimi ve öğretimi vermektir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün vaizine isyan

Kurucan'a FETÖ elemanları yıllardır aksi görüşte çalıştıklarını belirten tepkiler geldi. FETÖ üyeleri, yıllarca ABD'li senatörlere sözde 'Ermeni soykırımı'nın olmadığına yönelik anlattıklarını ve mektup yazdıklarını, şimdi ise neden 180 derece dönüldüğünü ve "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?" diye sordu.

Vatandaştan sert tepki

Bir vatandaş da FETÖ'nün ikiyüzlülüğünü gözler önüne sererek tepki gösterdi ve ihanetlerini yüzüne çarptı.

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