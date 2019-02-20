FETÖ’cüye kıyak gazeteciye ceza

Hakkı Bilir İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)17-25 Aralık darbe girişiminde, yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in, gazeteci yazar Şükrü Sak hakkında açtığı davadan skandal bir karar çıktı. Gazeteci Emre Erçiş’in, “ailecek görüşürüz” dediği Erdem hakkında, 2016 yılında ortaya attığı iddialarını yorumlayan Sak, ummadığı bir cezaya çarptırıldı. Erdem’in açtığı dava sonrası Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mahkeme Başkanı Filiz Yalçın Çiflik, Sak’ı 1 sene 2 ay hapis cezasına mahkum etti. Erdem’e geçilen yargı kıyağı ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Sak, mahkemenin yanlı bir karara imza attığını belirterek, adalet beklediğini kaydetti.

Mahkemeden skandal karar

Eren Erdem’in şahsına açtığı bir davadan mahkûmiyet kararı çıkmasının skandal olduğunu belirten Gazeteci yazar Şükrü Sak, “Gazeteci Emre Erciş’in ‘ailecek görüşürdük’ dediği Eren Erdem’le ilgili çok önemli iddialarda bulundu. Biz de bunu, ‘haber-makale’ olarak yorumladık. Aslında bir gazetecinin bir siyasetçi ile ilgili açıklamalarının ‘haber’ değeri tartışılmaz. Olay bu yönüyle ‘basın özgürlüğü’nü doğrudan ilgilendirir” dedi. Erdem’in, Erçiş’e açması gereken davayı kendisine açtığını kaydeden Sak, “Erciş bu iddialarda bulunurken, bazı kelimeler de kullanıyor. İşin garip tarafı, Erdem, Erciş’e değil, bu iddiaları haberleştiren şahsıma dava açıyor” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aralık ayında davanın karara bağlandığını belirten Sak, “Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hakime Filiz Yalçın Çiflik, şahsımı 1 sene 2 ay hapse mahkûm etti” diye konuştu.

‘Mahkeme yanlı karar verdi’

Mahkemenin yanlı bir karar verdiğine dikkat çeken Sak, “Bu eksendeki davalara bakıldığında hemen anlaşılacaktır ki, bu ‘emsali’ görülmemiş bir karar. Böyle bir durumda, bir siyasetçi ve bir gazeteci arasında yaşanan bu tür durumlarda teamüller de bellidir. Eğer hakaret sabit görülse bile, üç beş ay ceza verilen bu tür durumlarda, bize özel bir uygulama ile bütün teamülleri de göz ardı ederek, bu ağır ve haksız cezayı verdi mahkeme” dedi. Mahkemenin gerekçeli kararının da skandallarla dolu olduğunu kaydeden Sak, “Böyle düşünmemin bir sebebi de; ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ diyor ki inanılmaz. Sanki biz Eren Erdem’i ‘yasama faaliyetlerinden dolayı’ eleştirmişiz gibi” dedi.

Gerekçeli kararın da çelişkilerle dolu olduğuna dikkat çeken Sak, “Gerekçeli kararda bana ceza verilmesine sebep olan sözlerin de Erçiş’e ait olduğu belirtilmesine rağmen, ben bu cezaya mahkûm edildim” dedi. Medyanın da ikiyüzlü bir tutum takındığına işaret eden Sak, “Böyle haksız ve temelsiz bir ceza, doğrudan basın özgürlüğünü keyfe göre yorumlayan bir karar, karşı taraftan bir gazeteciye verilseydi, çıkacak gürültüyü tahmin edebilirsiniz. Bunu da bizim mahallenin, her mevzuda duyar kasan, fakat böylesine haksız bir karar karşısında ‘sükut senfonisi’ besleyen ilkesizlerine söylüyorum” şeklinde konuştu.