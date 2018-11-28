FETÖ’cülerin kararına Yargıtay’dan onama

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Tartışmalı yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. İsimsiz ihbar mailleri gerekçe gösterilerek İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Hüda-Par davasında verdiği ceza kararları Yargıtay tarafından onandı. Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Bahattin Temel ve gazeteci Fikret Gültekin’e 6 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği karar, kamuoyunda büyük tepki topladı. Siyasiler, gazeteciler ve STK temsilcileri kararın eski Türkiye’yi anımsattığını söyledi. Hüda-Par Genel Başkanı İshak Sağlam, FETÖ kumpası olarak değerlendirdiği davada verilen mahkumiyet kararının zulüm düzeyinde olduğunu vurguladı.

İmzasız sözde ihbar mailleriyle hapis

Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenleyen Hüda-Par Lideri İshak Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlattığı konuşmasında, “2011 yılı başında on yıllık tutukluluk süresi dolduğu için bazı şahıslar tahliye olmuştu. Bu şahısların yurt dışına çıkmalarına yardımcı olanları bildiren imzasız sözde ihbar maillerinin emniyet birimlerine gönderildiği iddia edilmişti. Gerekçesiz kararlarla arkadaşlarımızın cezalandırılmasına karar verilmiştir” dedi. Sağlam, iddianameleri hazırlayan hâkimlerin tamamının FETÖ’den işlem gördüğünü söyledi. Hüda-Par İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ise, “Yargıtay parti yönetimimizden Sait Şahin, Bahattin Temel ve Fikret Gültekin'in FETÖ tarafından isnad edilen suçlamaları onadı. Soruyoruz; kumpası kuran polisler ve yargı üyeleri bugün FETÖ'den dolayı cezaevindeyken bu kararı onaylayanlar kimin yargısı?” diye konuştu.

Adalet sadece ‘balyoz’culara mı?

Yargı kararına sert tepki gösteren gazeteci İlhami Işık da, “Hüda-Par yöneticilerine verilen kararı protesto ediyorum. Ve diyorum ki siz, FETÖ-METÖ ile asla mücadele etmediniz ve etmiyorsunuz. Siz yeni Türkiye değil eski Türkiye’nin ta kendisisiniz. Ergenekon, Balyoz ve diğer davalarda niye yeniden yargılama kararı verdiniz ve doğru da yaptınız. Gerekçeleriniz FETÖ’cü polisler, FETÖ’cü savcılar, FETÖ’cü hâkimler karar verdiği için. HÜDA PAR davasında da bunların hepsi var. Neden aynı kararı vermiyorsunuz. Hukukçu değilsiniz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a desteğin bedeli mi?

Arge-Der Strateji Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Yerel seçime çeyrek kala Güneydoğu’da AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en kritik seçimlerde yanında dimdik duran HÜDA PAR yöneticilerine yönelik FETÖ kumpas davalarında verilen kararların onanması tek kelimeyle bölgenin PKK’nın uzantılarına bırakılma çabasıdır” diye konuştu.

Yargı zulmü devam ediyor

Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, “Yargı zulmü ve vesayet devam ediyor. Eskiden Kemalist yargı, dün ‘FETÖ’ yargısı, bugün adı konulmasa da karma yargı. Yargı üzerinde vesayet hep devam ediyor” şeklinde konuştu. Köklü Değişim yazarı Mehmet Toprak ise, “Meslekten ihraç edilen cübbeli teröristlerin kararlarının altına imza atmak adalete, vicdana sığmaz!” dedi. Gazeteci Arzu Erdoğral da, kumpas davalarının bu şekilde sonuçlanmaması gerektiğini ifade etti. Gazeteci Adem Özköse ise, “Bu nasıl adalet” serzenişinde bulundu.