FETÖ'cülerin kafası iyice karıştı: Kimi kaçmaya, kimi ülkeye girmeye çalışıyor
FETÖ'cülerin kafası iyice karıştı: Kimi kaçmaya, kimi ülkeye girmeye çalışıyor
Önceki gün ülkeye girmeye çalışan FETÖ mensubu bir kişinin ardından, bugün de ülkeden kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak yakalandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ üyesi, 16 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
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