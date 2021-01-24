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Gündem FETÖ'cülerden CHP'nin 'militan' söylemine destek
Gündem

FETÖ'cülerden CHP'nin 'militan' söylemine destek

CHP'nin son zamanlarda devlet çalışanlarını hedef alan 'militan' ithamlarına FETÖ'cü Emre Uslu ve Ergun Babahan'dan destek paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 01:10:00 -
FETÖ'cülerden CHP'nin 'militan' söylemine destek

CHP'nin günlerdir dile getirdiği devletin valilerini ve kaymakamlarını töhmet altında bırakan 'militan' ithamına FETÖ'cü Emre Uslu ve Ergun Babahan'dan destek geldi.

CHP'den 'militan' iftirası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz günlerde TBMM'deki basın toplantısında "Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" cümlelerini kullanmıştı. Altay'ın militan ifadesine çokça tepki gelmişti.

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek katıldığı bir canlı yayında vali ve kaymakamları büyük zan altında bırakarak 'militan' yakıştırmasında bulundu. Haddi aşan bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şimşek, ''Vali militan, Kaymakam militan, alınan kararları görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü hainlerden destek

CHP'nin günlerdir dile getirdiği devletin valilerini ve kaymakamlarını töhmet altında bırakan 'militan' ithamına FETÖ'cü Emre Uslu ve Ergun Babahan'dan destek geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımını alıntılayarak 'militan' söylemini sahiplendiler.

İşte FETÖ'cülerin o paylaşımları:

Fahrettin Altun'dan sert tepki

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan “militan” söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır.'' ifadelerini kullanmıştı.

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