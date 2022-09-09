  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hızla yayıldı! Denizli'de orman yangını

'Şarapçı' anket yaptı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener rezil oldu

Artık yardımcı kaynak kitaplar da ücretsiz! MEB'in projesi bu yıl hayata geçiyor

Atatürk'e 'ateist' deyip mahkemelik olan şahıs belge sundu, beraat etti

Bakan Nebati’den kararlılık mesajı!

Romanya’ya ait mayın tarama gemisi mayına çarptı! Karadeniz’de mayın tehlikesi devam ediyor

LGBT'nin reklamını yapmak serbest, eleştirmek yasak! Youtube, Yeni Şafak'ın LGBT sapkınlığını deşifre eden videosunu...

Gürsel Tekin İYİ Parti'yi bombaladı! Ortalık fena karışacak

Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Bunu yapan yandı

Tam 120 adet Türk SİHA'Sı istiyorlar! O ülke en büyük filo için harekete geçti
Aktüel FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı
Aktüel

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 14 FETÖ üyesi ve 1 organizatör tutuklandı

Yeniakit Publisher
2022-09-09 19:56:00 -
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yelkenli tekneyle Yunanistan’a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisinden 14’ü ve organizatör tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla biri aranan 17 kişi, yelkenli tekneyle Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve FETÖ/PYD üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edilen 17 kişinin yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmak için çıkış yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

 

Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu önlerinde durdurulan teknede, emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire, komiser yardımcısı olan 4’ü kadın 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda tekne kaptanı G.K. de “FETÖ üyelerine yardım” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla ekipler tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14 FETÖ üyesi ve bir organizatör tutuklandı

Adliyeye sevk edilen FETÖ üyelerinden M.D., A.S., B.B., M.T., H.B., S.U., Ş.Y., T.Y., K.K., A.D., M.E., F.O., S.S., S.S. ile organizatör G.K. tutuklanırken, şüphelilerden Ç.E., İ.S. ve N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23