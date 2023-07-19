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Gündem FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler
Gündem

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler

Yeniakit Publisher
2023-07-19 17:49:00 -
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler

Edirne'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY üyesi 2 şüpheli tutuklandı.

Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 2 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi M.Y. ve Ö.Y. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.

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