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FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken enselendi!

Balıkesir Ayvalık'ta, Yunanistan'ın Midilli Adasına yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:08
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken enselendi!

Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken Perşembe günü Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonla yakalanan 16 FETÖ/PDY şüphelisinden 12'si daha önce adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken ihraç edilen S.A., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen S.O., Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yaparken ihraç edilen E.Ö., Antalya Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuruyken ihraç edilen A.M.O. ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan N.Ü. tutuklanmıştı. Şüphelilerden 5'i dli kontrol şartıyla, 7 kişi de serbest bırakılmıştı.

Dün emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.Ö, S.T, E.T ve Ö.T. de adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle birlikte yakalanan 4 çocuğun ise aile yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:08
  1. Van
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. FETÖ üyesi
  5. FETÖ operasyonu
  6. Yunanistan'a kaçacaklardı
  7. Yakayı ele verdiler
  8. Balıkesir
  9. Ayvalık

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