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Gündem FETÖ'cüler böyle haberleşmiş: Nesrin teyzenin oğlu askerden geldi
Gündem

FETÖ'cüler böyle haberleşmiş: Nesrin teyzenin oğlu askerden geldi

FETÖ’nün mahrem adliye yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve 17’si aktif görevde 21 katibin 2014-2015 seneleri arasında mahrem imamlar tarafından kullanılan ankesörlü kartlardan ardışık bir şekilde arandıkları tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 23:30:00 -
FETÖ'cüler böyle haberleşmiş: Nesrin teyzenin oğlu askerden geldi

FETÖ’nün mahrem adliye yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve 17’si aktif görevde 21 katibin 2014-2015 yılları arasında mahrem imamlar tarafından kullanılan ankesörlü kartlardan ardışık bir şekilde arandıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ'nün mahrem adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş ve 17'si aktif görevde 21 katip gözaltına alınmıştı.

Alınan bilgilere göre; mahrem imamlar sorumlu oldukları katipleri ankesörlü telefonlardan belirli ankesörlü kartlarla ardışık bir şekilde arayarak haberleşti. Şüphelilerin incelenen hts kayıtlarında, 2014-2015 yıllarında ardışık olarak arandıkları tüm isimlerin ihraç edilmiş ya da haklarında işlem yapılmış adliye personelleri oldukları ortaya çıkarıldı. Bakırköy Adliyesi Zabıt Katiplerinden sorumlu mahrem imamın ise 'Yavuz' kod isimli Uğur Selim E. olduğu, hakkında 2018'den beri aranma kararı bulunduğu öğrenildi.

"Nesrin Teyze'nin oğlu askerden geldi"

İhraç olan mübaşirlerden olan Vedat Y. isimli şüpheli verdiği ifadede, "Ankesörlü bir karttan Salih ya da Serdar isimli beden eğitimi öğretmeni bir şahıs beni sohbete çağırmıştı. Sonra tekrar aradı. Telefonda bana, 'Nesrin teyzeyi hastaneye ziyarete gideceğiz' şeklinde konuştu. Daha sonra da aradığında, 'Nesrin teyzenin oğlu askerden geldi' şeklinde kodluyordu" dedi.

2011'de örgütün yurdunda klavye çalışmışlar

Sabah'ın haberine göre; aktif olan katiplerden olan Yonca I.'nın da sonu 45'le biten bir ankesörlü karttan, FETÖ'den ihraç edilen 3 zabıt katibiyle ardışık bir şekilde arandığı belirlendi. Yonca I. hakkında Kayseri'deki FETÖ soruşturmasında itirafçı olan Güler B.'nin ifadesinde geçtiği belirlendi.

Söz konusu ifadede, "2011 yılında İstanbul Şirinevler'de bir yurtta zabıt katibi sınavlarına hazırlanmak için gittiğimde beraber klavye çalıştığımız, FETÖ elebaşının kitaplarını okuduğumuz kişilerdendir" ifadeleri geçiyor.

FETÖ'cü Uslu, kriptoları savundu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan operasyon sonrasında, ABD'de bulunan örgütün firari isimlerinden Emre Uslu sosyal medya adresinden, yapılan operasyonu eleştiren bir paylaşımda bulundu. Kripto katiplere yönelik operasyona öfkelenen firari Uslu, mahrem imamların katipleri sohbetlere çağırırken kullandığı şifrelerden olan 'Halı saha maçı'yla ilgili bir paylaşım yaptı.

Uslu, "Burada halı saha yok ama gelen olursa çim saha maçı yapabiliriz. Akşam da olur öğleden sonra da. Gelmek isteyen mesaj atsın" dedi.

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Yorumlar

Maraşlı

Gizli kardinal asker kaçağı..........o şimdi okyonus ötesinde......
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Marasli

Gizlu
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